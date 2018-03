L’épidémie de rougeole fait de plus en plus de victimes en Algérie. Après s’être propagé dans les wilayas d’El-Oued, Ouargla et Biskra, c’est à Tamanrasset que l’épidémie de rougeole a frappé cette fois-ci. Sept personnes, probablement de la même famille, sont mortes hier samedi, a appris ALG24 de source hospitalière. Selon les premiers constats, il s’agit bien de la rougeole.