EPIDEMIE DE ROUGEOLE : De nouveaux cas déclarés dans certaines wilayas

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé que des cas sporadiques de rougeole sont encore notifiés dans certaines wilayas. Le département de Mokhtar Hasbellaoui, qui s’apprête à mettre en place un nouveau calendrier vaccinal, appelle les parents au respect du calendrier national de vaccination. L’apparition de cas de rougeole inquiète encore une fois. Mais pas de quoi s’alarmer. Le ministère de la Santé, qui a annoncé dans un communiqué l’apparition de nouveaux cas de cette maladie, assure que «toutes les mesures pour pallier l’apparition de ces cas sporadiques ont été prises dans le cadre du plan national de surveillance au cas par cas de la rougeole». Le ministère de la Santé rappelle, cependant, que la rougeole peut entraîner de graves complications pouvant mener au décès chez les enfants non vaccinés et les adultes. La vaccination, dit-il, est la seule protection contre la rougeole. Et pour éliminer la transmission de cette maladie, il faut atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 95% chez les nourrissons. Pour rappel, au courant de l’année 2017 et devant l’appréhension des parents face à la vaccination, le pays a connu une épidémie importante de rougeole. 21 000 cas de rougeole et 16 décès ont été enregistrés en 2018. Le ministère de la Santé a procédé à la mise en place d’un plan stratégique pour l’élimination de la rougeole à travers le renforcement de la vaccination en milieu scolaire pour arrêter la transmission de ces virus.