EPIDEMIE DE ROUGEOLE : 6 décès, et 4800 cas dans 26 wilayas

4800 cas de rougeole ont été notifiés dans 24 wilayas du pays, alors que le nombre de décès est stabilisé à 6 cas, selon le dernier bilan arrêté mercredi. C’est ce qu’a annoncé le jeudi dernier, le Directeur général de la Prévention et de la Promotion de la Santé, le Dr Djamel Fourar. Dans une déclaration à l’APS, ce dernier a précisé que «Ce qui est important de souligner, c’est que dans les wilayas d’El-Oued et de Ouargla, où 67 % des cas ont été enregistrés, la courbe de la baisse progressive de l’épidémie continue. Ce qui augure d’une bonne chose et que cette diminution est stable et probante chaque jour».Argumentant ses propos, le Dr Fourar a fait savoir qu’au 21 mars, seuls 30 cas ont été recensés à El-Oued et 18 autres à Ouargla alors que, comparativement aux jours précédents, il a été enregistré plus de 100 cas dans les deux wilayas réunies.