EPIDEMIE DE PALUDISME : Abderrahmane Benbouzid dédramatise la situation

Le ministre a indiqué que «Aucun nouveau de paludisme au cours des 5 derniers jours » cas, soulignant la récurrence de la maladie, chaque année en Algérie où « 970 cas on été enregistrés en 2018 rien qu’à Tamanrasset, et en 2019 854 cas on été enregistrés», a-t-il rappelé. Et de réitérer son appel à ne pas semer la panique face, assurant qu’«il n’y a aucune raison de semer le peur face à l’épidémie saisonnière, étant donné la disponibilité des médicaments et la formation du personnel médical dans ce domaine », a-t-il conclu. Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé fin septembre 2020 avoir enregistré 1.110 cas de malaria en Algérie, dont 918 cas dans la wilaya de Tamanrasset. 96 autres cas ont été enregistrés dans la wilaya de Adrar, 89 à Illizi, 5 cas à Ouargla et 2 à Ghardaïa, poursuit le communiqué du ministère, qui ne fait pas état de cas de décès. « Comme chaque année au mois de septembre après les premières pluies, il y a une recrudescence des cas de paludisme importés venant essentiellement des pays frontaliers sahéliens ou d’Algériens ayant séjourné au niveau de ces pays », relève le ministère Des médias faisaient déjà état de plus de 80 cas le 27 septembre 2020, évoquant des décès, dans la wilaya de Adrar. Des sources médicales citées par le journal Echorouk, affirment que savoir que le parasite « a été importé » en Algérie par des nomades lors de déplacements au Mali. Plusieurs régions du pays, frontalières avec l’Algérie vivent une épidémie de paludisme. L’Organisation mondiale de la santé a annoncé en mai 2019 que l’Algérie été certifiée comme ayant éliminé le paludisme (malaria). L’Algérie est le deuxième pays d’Afrique à obtenir la certification, après l’Ile Maurice en 1973. Un pays obtient la certification de l’élimination du paludisme lorsqu’il prouve avoir interrompu la transmission autochtone de la maladie pendant les trois années consécutives. Connu sous le nom de malaria, le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Contractée à travers la piqûre d’un moustique, la maladie a fait 228 victimes en 2018, dont 405.000 décès, selon l’OMS