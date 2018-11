ÉPIDEMIE DE LA ROUGEOLE A MOSTAGANEM : De nouveaux cas à Ain Tédelès, Sirat et Fornaka

L'épidémie de la rougeole continue de se propager à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem avec l’enregistrement de nouveaux cas dans trois communes, a révélé le journal arabophone El-Joumhouria. Les services de la santé semblent être incapables à y faire face aux flux incessant des malades et surtout à le contrôler en raison de la propagation de la maladie, qui a amené le service des maladies infectieuses de l’hôpital ‘’Che Guevara’’ a déclaré l'état d'urgence, selon certaines sources, suite au nombre si élevé de personnes infectées par cette maladie, durant ces derniers jours. Toujours selon la même source, la plupart des cas enregistrés proviennent du quartier de la ville, la cité ‘’El Houria’’, de la localité de ‘’Monador’’ et des communes d'Ain Tédelès, de Sirat et de Fornaka. Quant aux sources médicales, elles taisent toujours le nombre de morts causés par ce redoutable mal et de malades infectés par son virus. Face à cette épidémie de rougeole, il est devenu nécessaire de mener une campagne de vaccination des enfants et des adultes à travers la wilaya, et en particulier au sein des douars où cette maladie s'est propagée.