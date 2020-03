EPH "YSSAAD KHALED" DE MASCARA : Le personnel du service d'hémodialyse en colère

Les praticiens médicaux, paramédicaux et autres travailleurs du service d'hémodialyse de l'établissement public hospitalier "Yssaad Khaled" de Mascara, revendiquent le manque de moyens médicaux préventifs au niveau du service, surtout avec cette pandémie que vit le monde entier en général et notre pays en particulier. Avec la propagation du coronavirus, sachant que le service d'hémodialyse reçoit quotidiennement un grand nombre de malades insuffisants rénaux pour leurs séances habituelles, "ce qui constitue, disent les médecins, un danger quant à une éventuelle contamination parmi les travailleurs et les malades". Les contestataires demandent ainsi des bavettes, des gants et désinfectants, en quantités suffisantes. Ils expriment aussi leur courroux quant à l'absence d'hygiène.