ENVIRONNEMENT : Le Président instaure le prix de la ville verte

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima Zohra Zerouati, a annoncé, mardi à partir de Constantine, l’instauration du "Prix du président de la République de la ville verte". La finale du concours de la ville verte sera "organisée le 25 octobre prochain", a souligné la ministre au terme d’une visite de travail dans cette wilaya, mettant l’accent sur l’importance de ce concours devant constituer une "motivation et un encouragement pour toutes les villes pour se mettre en valeur et embellir le cadre de vie des citoyens». Le jury de ce concours sera installé "dans les jours à venir pour arrêter tous les détails et conditions régissant cette compétition", a ajouté la ministre, qui a rappelé les efforts déployés par son département pour concrétiser le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’agissant du développement durable dans son volet lié à l’environnement notamment.