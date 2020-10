ENVIRONNEMENT A ORAN : Lancement d'un programme de formation pour les journalistes

Initié par le ministère de la Communication et le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, ce programme entre dans le cadre de la Convention de partenariat signée entre les deux départements ministériels. "L'objectif principal de ce programme de formation est de permettre aux journalistes d'acquérir et/ou d'approfondir leurs connaissances sur la préservation de l'environnement et le développement durable, et aussi leur permettre de contribuer à l'instauration d'une culture environnementale à travers la sensibilisation à la protection de l'environnement", selon les organisateurs. Cette session a débuté le 11 Octobre 2020 pour une durée de dix (10) jours soit jusqu'au 20 Octobre 2020. Les cinq (05) thèmes retenus pour cette première phase ont trait à la conservation de la biodiversité, la gestion intégrée des déchets, l'économie verte et les énergies renouvelables, l'éducation environnementale pour un développement durable et la production propre et la consommation durable. Cette formation sera encadrée par le conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE) qui est sous tutelle du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et dispensée par des experts spécialisés dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables. Les formations réalisées devraient permettre à terme, "la constitution d'un vivier de journalistes spécialisés en environnement, en vue de la création d'une plateforme de communication dédiée à cette thématique", a-t-on indiqué.