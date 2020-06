ENVENIMATION SCORPIONIQUE : Campagne de sensibilisation et de prévention à Ouargla

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre l’envenimation scorpionique a été lancée dimanche à Ouargla, à l’initiative de l’association dénommée Elite Nationale des Sciences Médicales (National Elite of Medical Sciences - NEMS), ont indiqué, dimanche des organisateurs. Cette campagne, dont l’encadrement est assuré par plusieurs acteurs, notamment des médecins, se déroule sur les réseaux sociaux à travers des vidéos au contenu d’informations instructives ainsi que des émissions diffusées sur les ondes de la radio locale, a indiqué à l’APS le chef du bureau local de NEMS, Sohaib Telli. Elle a pour objectif de donner au grand public les informations nécessaires sur les risques induits par des piqûres de scorpions, en hausse durant la saison estivale, causant des piqûres parfois mortelles, a-t-il précisé. Des conseils et des orientations sont prodigués aux citoyens sur la nécessité de préserver la propreté de l'environnement et éviter les thérapies traditionnelles en cas de piqûres de scorpion, tout en recommandant d’évacuer au plus vite la personne victime de piqûre de scorpion vers la structure de santé la plus proche pour bénéficier d’une prompte prise en charge médicale, a-t-il ajouté.