ENVASEMENT A PETIT -PORT (SIDI LAKHDAR) : Les petits pêcheurs appellent à l’aide

En effet, ces derniers indiquent que l’ensablement du rivage constituant la zone de pêche pour les petits pêcheurs artisanaux, les empêche d’exploiter les potentialités existantes pour tirer des ressources halieutiques suffisantes pour leur procurer un revenu minimal à leur modeste survie. Ces petits pêcheurs ont indiqué avoir rappelé plusieurs fois à l’attention des autorités locales la nécessité de prendre en considération leur doléance à ce sujet qui est purement technique, demandant de gros moyens que seul l’Etat à la capacité de mobiliser. Ils précisent qu’en l’état actuel des choses, la capacité de pêche est réduite à 30% environ depuis 5 ans et que cette situation est devenue intolérable .Ils rapportent qu’une étude de «"dragage de désensablement"» a été entreprise et terminée et, depuis lors, aucune suite utile n’a été réservée à cette affaire. Ces derniers jours on assiste à une grogne chez ces petits pêcheurs qui commencent à hausser le temps pour pouvoir être entendus et que ces cas d’espèce puissent être pris en considération par les autorités de la wilaya. Cependant, ils se disent rester attentifs aux actions effectives qui sont attendues dans le sens d’une rapide levée des contraintes qui grèvent l’exploitation normale de la zone de pèche de «"Petit-Port"» et améliorer le contenu socio-économique local, très certainement.