ENTV : le frère de Hamraoui habib Chawki remercié

L’inamovible responsable du département des sports à l’ENTV, Sami Noureddine, a été démis de ses fonctions pour être remplacé par Mohamed Choumani, a-t-on appris auprès de la Télévision algérienne. Sami Noureddine n’est autre que le frère de l’ancien et puissant directeur général de l’ENTV, Hamraoui Habib Chawki (HHC). Même après le départ de HHC, Sami Noureddine a gardé son poste de responsable du département des sports, où il est resté plus d’une dizaine d’années. Le département sport est sans un département aussi important que la direction de l’information à l’ENTV. C’est un département qui rapporte beaucoup d’argent à l’ENTV en raison des droits de matchs de la ligue mais surtout les matchs de l’équipe Nationale. Certains grands noms de la télévision ont occupé ce poste durant plusieurs années : c’est le cas de Hafid Derradji, de Yacine Bourouila et puis Sami Nouredine.