ENTV : Les matchs de la CAN ont couté 226 milliards

L’établissement public de télévision (EPTV, ex-ENTV) a reçu, le 23 juin dernier, une donation de 2,26 milliards de dinars, soit 226 milliards de centimes, pour l’acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019). Par Décret présidentiel signé le 23 juin dernier par le Chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et publié dans le Journal officiel n°41, un nouveau chapitre a été créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la Communication. Ce chapitre est intitulé : « Administration centrale — Dotation à l’établissement public de télévision, pour l’acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 ». « Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux milliards deux cent soixante millions de dinars (2.260.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée » », stipule l’Article 2 du décret présidentiel. Ainsi, à l’Article 3 du même Décret, « il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux milliards deux cent soixante millions de dinars (2.260.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Dotation à l’établissement public de télévision, pour l’acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 » ».