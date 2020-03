ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE : Activation du plan ‘’SIANA’’ à Mostaganem

A l’approche de la saison de l’été, la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz a entamé, une opération d’entretien, à travers tout son réseau de distribution de courant électrique, sur le territoire de la wilaya de Mostaganem. Cette grande opération « SIANA » a été initiée par la Direction générale. Elle consiste en des travaux d’entretien sur le réseau électrique, dans le but d’améliorer et d’assurer la continuité du service. Dans ce cadre, cette opération d’entretien a déjà commencé à Mostaganem dès le 27 Février 2020 pour toucher une consistance de 189 km de réseau et 95 postes HTA/BT (haute et basse tension) à travers les quatre (4) districts d’électricité, à savoir : de Mostaganem, Hassi Mameche, Ain Tèdeles et Sidi Ali, a indiqué récemment la Direction de Mostaganem. Cette dernière a précisé que le lancement de cette opération « SIANA » a été effectué, comme premier point au niveau du « départ Lazreg » (Alimentation du groupe industriel, à partir de Mesra) et ce, par la mise en place de 02 équipes du district de Mostaganem, travaillant sur l’entretien d’un réseau de 13 kilomètres de longueur ,06 émergences. Le deuxième point ciblé se situe à Fornaka où l’opération d’entretien a démarré sur un réseau d’une longueur de 25 km. Le reste à entretenir dans cette importante opération d’entretien concerne les localités suivantes, soit : Ghezilat : 6,587; Sidi Lakhdar : 1,5 km ; Lazreg (Groupe Krichiche) :10,5 Km ; Ain Tèdeles : 24 Km ; Fornaka : 30,617 ; Oued Elkheir : 12,684 Km ; Sidi Lakhdar : 02 Km ; Oued Kheir : 5,521 Km ; Aïn Nouissy : 33,778 Km ; Yennaro : 5,5 Km ; Souaflia : 15,738 Km et Sidi Bel Attar (ATD) : 02 Km. S’inscrivant dans le cadre d’un plan national, ce programme vise à minimiser les aléas des coupures de courant qui sont enregistrées dans les saisons de fortes consommations. Pour ce faire et suivant le programme d'entretien, SIANA entame son cours normalement et les d'exploitation sont mobilisées dans les différents districts précités pour effectuer les opérations qui s’imposeraient comme par exemple, le réglage et nettoyage des éclateurs ,manchonnage de conducteurs (MT),entretien et réfections de ponts (MT),remplacement de pinces d'ancrage et réglages divers et parfois des élagages ou abattage dans certains points, a-t-il été précisé, par le service de communication de la direction de distribution de l’électricité et du gaz, de Mostaganem.