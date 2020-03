ENTREPRISES PUBLIQUES EN DIFFICULTE : Les sociétés déficitaires seront cédées au privé

En effet, le premier ministre a fait savoir sur les ondes la radio chaine III que «Il existe des entreprises publiques qui méritent d’être renforcées. D’autres qui n’arrivent pas à évoluer et à faire des réformes, nous sommes en train de voir comment les reprendre, ou bien les céder.». Fait nouveau dans le discours officiel, Djerad dit ne faire plus aucune distinction entre les entreprises publiques et privées et que le maitre-mot sera désormais la performance et la capacité des unes et des autres à évoluer. Pour ce faire, le Premier ministre révèle que son gouvernement via le ministère de l’industrie, planche actuellement sur des «réformes pour renforcer les capacités des entreprises du secteur public, en examinant au cas par cas leurs situations» Pour autant, il n’écarte pas la possibilité de céder celles parmi les entreprises publiques «qui ne parviennent pas à évoluer». Fini donc les fameux plans d’assainissement financiers qui ont englouti des milliards de dollars pour rien. En revanche, Abdelaziz Djerad à fait les yeux doux aux quelques entreprises privées à la tête desquelles figurent des «patriotes» et des «gens honnêtes». «Il existe des entreprises privées qui ont à leur tête des patriotes et des gens honnêtes. (..) Nous soutenons des entreprises patriotes et citoyennes qui permettent réellement de créer la richesse dans le pays », a dit le Premier ministre. Il a déploré le fait que des personnes qu’il a qualifiées de «brebis galeuses» qui, avaient a-t-il dit, «profité de la manne pétrolière et de leurs relations avec des pouvoirs politiques antérieurs pour s’enrichir sur le dos du peuple algérien». En creux le premier ministre cible sûrement les Haddad, Benhamadi, Tahkout et toute la faune d’hommes d’affaires qui avaient prospéré durant le règne de Bouteflika. En tout cas, le Premier ministre a promis que le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, est appelé à élaborer une «politique pour reconstruire l’industrie nationale qui a été malheureusement complètement dilapidée ».