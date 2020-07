ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM : 10.000 T de fer produit par Toysali exportées vers les USA

Tosyali, le leader turc du marché de la sidérurgie en Algérie a effectué des opérations de chargement d’une quantité de 10 000 tonnes de ronds à béton destinées à l’exportation vers les Etats-Unis. L’opération a duré une semaine, entre la fin du mois de mai et juin 2020,a-t-on appris récemment. La marchandise a été embarquée à partir du port de Mostaganem et sera acheminée vers les ports américains de Houston et la Nouvelle-Orléans .Rappelons qu'il existe entre l'Entreprise du Port de Mostaganem un accord de partenariat et que malgré la situation de confinement et d’une baisse de la demande sur les produits sidérurgiques sur les marchés internationaux, Tosyali, maintient le cap en matière d’exportations vers l'étranger; a-ton précisé par ailleurs.