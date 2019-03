ENTREPRISE NATIONALE DE TELEVISION : Lotfi Cheriet installé nouveau DG

Le nouveau directeur général de l'Entreprise nationale de télévision (ENTV), Lotfi Cheriet a été installé, mardi à Alger, à son poste, en remplacement de M. Toufik Khelladi, appelé à d'autres fonctions. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a salué, à cette occasion, "les efforts de M. Khelladi consentis au service du pays et du secteur de l'information, en tant que journaliste et dirigeant" notamment pendant l'exercice de ses fonctions à la tête de l'ENTV. Il a félicité, en outre, le nouveau DG de l'ENTV, lui souhaitant "davantage de réussite, en particulier en cette conjoncture particulière que vit le pays, qui exige de nous, et plus que jamais, davantage de dévouement et de loyauté, au service du pays et des institutions de la République". Remerciant le président de la République pour la confiance dont il a été investie, M. Cheriet a affirmé, pour sa part, qu'il arrive à "un moment très difficile et compliqué", se disant confiant quant à sa capacité de faire face "à tous les défis et enjeux qui se posent, en apportant des contributions à même de développer et d'organiser l'ENTV". A ce propos, il a mis l'accent sur "la nécessité de définir des objectifs clairs, dont la promotion de contenus médiatiques aux plus niveaux de professionnalisme, d'ouverture et de crédibilité, ainsi que le développement de grilles de programmes de qualité avec l'ouverture sur les différentes franges de la société", pour que l'ENTV "s'érige en service public".