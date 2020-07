ENTERREMENT DES MORTS DU COVID-19 : La wilaya d’Alger annonce de nouvelles mesures

Le wali de la wilaya d’Alger a donné l’autorisation à la Fondation d’organisation de funérailles pour une coopération avec les associations contribuant à l’organisation des funérailles spéciales des morts du Covid-19 ainsi que des facilitations afin d’établir une coordination collective. En effet, l’association locale « Dar El Beida United », et des membres du bureau du Croissant-Rouge de Bab El Ezzouar ont été reçu au siège de la wilaya par Youcef Chorfa, et une présentation détaillée des différentes activités et campagnes menées par les deux sociétés a été faite, notamment en ce qui concerne les mesures préventives de lutte contre l’épidémie de Coronavirus. Ces activités comprenaient une assistance psychologique aux citoyens, la distribution de moyens de protection pour les citoyens et les hôpitaux, la stérilisation périodique de divers quartiers, des rassemblements résidentiels et des marchés, et la garantie de raps pour l’armée blanche (équipes médicales et paramédicales), l’organisation des funérailles des personnes décédées de l’infection à Covid-19 et l’organisation de campagnes de don de sang et une assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux et aux familles démunies.