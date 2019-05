ENTENDU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA : Louisa Hanoune placée en détention provisoire

Mme Louisa Hanoune, Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a été placée ce jeudi après-midi en "détention provisoire" par le tribunal militaire de Blida, a annoncé son parti dans un communiqué. Mme Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour "atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat". La télévision publique nationale, ENTV, qui a diffusé les images de la patronne du PT à son arrivée au tribunal militaire, précise qu’elle a été convoquée dans le cadre de l’enquête sur Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Tartag, actuellement en détention provisoire. Pour rassurer ses militants, le PT a immédiatement publié un communiqué laconique dans lequel il précise que « Mme Louisa, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a été convoquée au tribunal militaire de Blida, comme témoin, selon la convocation qu’elle a reçue ». Quelques heures après, le député Ramdane Tazibt écrit sur sa page Facebook « La dérive gravissime de l’arrestation de Louisa Hanoune vient d’être confirmée », faisant allusion à la mise ne détention provisoire de la SG du PT.