ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Vers l’augmentation du nombre des bourses à l’étranger

Le nombre des bourses d’étude à l’étranger octroyées aux étudiants algériens sera augmenté. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, lors de la visite de travail et d’inspection qui l’a conduit dans la wilaya de Boumerdes. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, a effectué samedi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdes. En marge de cette sortie, il a affirmé que son département et l’Etat algérien feraient en sorte d’augmenter le nombre des bourses d’étude à l’étranger pour les Algériens. Fraîchement installé à la tête du secteur de l’enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a indiqué que cette mesure entrait dans le cadre de la volonté de l’Algérie de garder l’université algérienne ouverte sur le monde. Un projet qui était également le cheval de bataille de son prédécesseur, Chems Eddine Chitour, qui était partisan de la généralisation de l’anglais dans l’université algérienne. L’annonce du nouveau ministre ne peut que réjouir les étudiants algériens, notamment les nouveaux bacheliers, désireux poursuivre leurs études à l’étranger. Il faut dire que beaucoup d’Algériens caressent l’espoir de faire leur cursus universitaire à l’étranger, notamment en France. Cependant, la plupart d’entre eux tentent des visas d’étude. Une option qui ne réussit pas toujours, car même si un étudiant réussit à avoir le fameux sésame, ses moyens financiers ne lui permettent pas d’aller loin.