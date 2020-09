ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Un groupe de travail pour renforcer la numérisation

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé à Oum El Bouaghi qu’un groupe de travail interministériel ‘’planche actuellement sur le renforcement de la numérisation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique’’. Le ministre qui était accompagné du ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des Startup, Yacine El Mahdi Oualid, a souligné, au cours d’une rencontre avec la communauté universitaire à l’amphithéâtre de l’université Larbi Ben M’hidi, que ce groupe de travail composé de représentants de l’enseignement supérieur et de la poste et des télécommunications ‘’œuvrera à consolider la numérisation du secteur’’ qui, a-t-il affirmé, constitue une priorité et un défi à relever. L’action de ce groupe devra ‘‘apporter une forte dynamique à l’enseignement à distance et faciliter la communication interactive sur les plateformes numériques de formation, de recherche et de gouvernance’’, a assuré M. Benziane qui a relevé que les résultats détaillés du travail du groupe seront annoncés ‘‘dans les proches délais’’. Rappelant le protocole de gestion pédagogique et sanitaire de la rentrée universitaire 2020/2021, le ministre a invité la communauté universitaire à poursuivre ses préparatifs pour la nouvelle rentrée universitaire par l’organisation de portes ouvertes et a tenu à assurer à l’adresse des étudiants du Sud du pays n’ayant pu rejoindre leurs universités que des ‘‘sessions spéciales seront organisées ultérieurement pour eux’’.