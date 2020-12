ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Réflexion sur la réforme des services universitaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a présidé au siège du ministère, l’installation un comité de réflexion, sur la réforme du système des services universitaires sous tous ses aspects, annonce un communiqué du ministère. Ce comité de réflexion, sera conduit par des experts, avec la participation de tous les acteurs et dont les résultats seront appliqués après approbation des étudiants. Il se compose de seize membres, responsables de séminaires régionaux pour les universités et directeurs centraux du ministère, et d’un certain nombre de directeurs de services universitaires et d’experts du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement et d’autres disciplines. Lors de son intervention, le ministre a souligné « l’importance de réformer les services universitaires dans tous les aspects (logement, alimentation, transport et bourses). Cette dernière vient après les instructions du président de la République, lors du conseil des ministres du 09 août 2020, au cours duquel une présentation a été faite sur l’entrée à l’université ». Le ministre a également donné des instructions au comité, en leur demandant la nécessité de l’adopter et de solliciter son aide pour toutes les expertises et expériences liées au système de services, les études menées par des experts en économie et en sociologie, et les thèses scientifiques et académiques qui ont été complétées concernant les services fournis aux étudiants, ainsi que des enquêtes de terrain et des avis sur la façon d’en bénéficier. À cet égard, le ministre s’est engagé à tendre la main au comité dans la préparation de son rapport et à mettre toutes les données à sa disposition.