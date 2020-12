ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Prolongation du délai des inscriptions en Master II

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé samedi, via sa page Facebook, la prolongation du délai de dépôt des dossiers administratifs pour les prétendants au Mater II en vue du classement de leurs dossiers et de leur orientation. En effet, pour la réception des dossiers des candidats au Master, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé d’intervenir en vue d’accompagner les établissements universitaires à travers la mise en place d’une application de réception des dossiers en format numérique, le but étant de “faciliter aux étudiants la procédure d’inscription et leur épargner les frais de déplacement notamment en cette conjoncture sanitaire difficile”. La méthode classique et traditionnelle adoptée par certaines universités “ne cadre pas” avec la politique tracée par la tutelle qui s’emploie à la numérisation générale des diverses activités du secteur, précise le communiqué. Le délai d’inscription devrait initialement expirer dimanche, mais vu les circonstances actuelles dues au Covid-19 et les multiples contraintes qu’i la engendré, le ministère a pris donc la décision de rallonger le délai pour répondre aux vœux des étudiants qui souhaitent pousser leurs études en post graduation. Au sujet des inscriptions et de l’orientation des nouveaux bacheliers “session septembre 2020”, le ministère affirme que toutes les procédures se sont déroulées “exclusivement en ligne”, à commencer par les premières inscriptions, la confirmation, en passant par le traitement des vœux et la proclamation des résultats de l’orientation, jusqu’à la réception des vœux des bacheliers n’ayant obtenu aucun de leur choix et leur réorientation. Les transferts internes et externes, le traitement des cas spéciaux Bac 2020, l’offre des services universitaires ainsi que le paiement électronique des taxes d’inscription ont été effectué également sur internet, indique le communiqué.