ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Pas de bourses d’études à l’étranger pour les bacheliers

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a annoncé que son ministère n’accordera plus de bourses d’études à l’étranger pour les meilleurs bacheliers, selon le site Ennahar. « Il n’existe plus actuellement de bourse pour les lauréats du baccalauréat », a-t-il affirmé. Cependant, le ministre prévoit l’élaboration d’une nouvelle loi pour l’ouverture de bourses à l’étranger pour les futurs bacheliers, précise la même source. Le ministre a par ailleurs annoncé l’ouverture du concours pour le recrutement au poste des Maîtres assistants dans les universités, affirmant qu’il n’y avait pas de privilèges pour ceux qui avaient une moyenne plus élevée au master, afin d’accéder directement le doctorat, mais ils sont tenus de participer au concours. Pour les professeurs de thèses de doctorat, le ministre a déclaré que leurs bourses seraient examinées avec la possibilité de les augmenter. Cette décision intervient après la polémique qui enfle dans les milieux universités concernant le remplacement du français par l’anglais dans le cursus universitaire. Pour rappel, cette décision est loin de faire l’unanimité et suscite la division au sein de la communauté universitaire.