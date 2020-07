ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :Les syndicats appelés à soumettre leurs propositions

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a appelé jeudi à Alger, les représentants des syndicats du secteur, à soumettre leurs propositions relatives au projet de protocole de reprise des activités pédagogiques, administratives et de services, et ce dans l’objectif de clôturer l’année universitaire en cours et de préparer la prochaine rentrée dans "des conditions acceptables". Dans son allocution à l’occasion de la tenue d’une séance de travail et de concertation avec les représentants de la Fédération nationale des travailleurs de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du Syndicat national des personnels de l’administration publique du secteur de l’Enseignement supérieur et du Syndicat national autonome des personnels de l’Enseignement supérieur, le ministre a indiqué que cette rencontre se tenait "dans des circonstances particulières, d’autant plus que le secteur s’apprête à adopter un batterie de mesures et de dispositions, sous forme d’un projet de protocole spécial, dédié à la reprise des activités pédagogiques, administratives et de services ». Le but étant, poursuit le ministre, "l’achèvement de l’année universitaire actuelle 2019-2020 et la préparation de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, dans des conditions acceptables". Se disant soucieux de "la sécurité de la corporation universitaire, toutes composantes confondues, enseignants, travailleurs et étudiants, partant de « la sacralité de la préservation des vies humaines", le ministre a appelé les personnes présentes à la réunion, à soumettre leurs propositions et recommandations concernant les contenus du projet de protocole dont une copie est entre leurs mains, et ce avant son adoption et validation".