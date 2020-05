ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Les dates des soutenances de thèses Master et Doctorat fixées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’organisation de deux sessions pour les soutenances des thèses de fin d’études « Master » et des thèses de « doctorat », la première en juin et la seconde en septembre, rapporte Ennaharonline. En effet, selon les instructions adressées aux établissements universitaires, la session de juin a été spécifié pour les étudiants qui ont terminé leurs thèses et qui souhaitent la soutenir en juin, la date du 10 juin étant fixée comme date limite pour le dépôt, quant à la session de septembre, elle est destinée aux étudiants qui souhaitent reporter la soutenance, et leurs mémoires seront obligatoirement déposées dans la période du 1er au 10 septembre. Selon l’instruction émises par le ministère , les soutenances se dérouleront selon les mesures nécessaires, notamment le dépôt de mémoire par voie électronique par l’enseignant ou l’étudiant attaché au rapport de soutenance signé par les concernées , ensuite les dates de la discussion seront déterminées après l’achèvement des procédures administratives liées à la soutenance . Plusieurs conditions ont été fixées par le ministère, toute présence est interdite, seuls les candidats et les membres jurés, nécessité de respecter strictement les mesures de santé préventive nécessaires par les étudiants et les enseignants avec le port obligatoire des masques et en respectant la distance sociale de sécurité, les portes et fenêtres des salles de soutenances doivent être ouvertes, tout en empêchant toute forme de célébration ou de gratification.