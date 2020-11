ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le ministre s’entretient avec l'ambassadrice des Pays-Bas

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, a reçu mercredi 18 novembre l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie, Janna van der Velde. « Cette réunion a été l’occasion d’évaluer les relations de coopération entre les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les deux pays, qui restent en deçà des attentes escomptées », selon un communiqué du ministère. « Cela tient compte des capacités scientifiques et académiques des universités en Algérie et aux Pays-Bas, ainsi que des capacités et moyens humains et matériels », a-t-on ajouté. Le ministère précise que, « ces énergies et capacités pourraient être la base de l’établissement de relations fructueuses et réussies pour l’échange d’expériences dans le domaine de l’amélioration de la formation, de la recherche et de la gouvernance, ainsi que dans de nombreux autres domaines et de développer la coopération dans le domaine scientifique et technologique ». Et ce « à la lumière de la nouvelle vision adoptée par le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique basée sur l’ouverture à l’environnement économique et social ». Il s’agit également « de relier l’université à l’entreprise, et de s’ouvrir à l’environnement international en établissant un réseau de relations de coopération internationale avec les universités, les institutions et les centres de recherche internationaux avancés afin de développer l’université algérienne et d’améliorer la qualité de la recherche ». Dans le même contexte, « la coopération avec les universités néerlandaises pourrait inclure l’échange d’expériences dans des domaines de recherche avancés, dans le domaine de l’agriculture et des techniques et technologies d’irrigation peu coûteuses et rentables ». Cela coïncide « avec le fort retour de l’Algérie et son intérêt pour l’agriculture et les tendances économiques actuelles au-delà des hydrocarbures, en plus de la coopération dans le domaine des industries de transformation alimentaire et des énergies renouvelables, qui témoignent d’une coopération entre l’Algérie et les Pays-Bas à travers le Centre de développement des énergies renouvelables ».