ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le ministre dévoile les modalités de la reprise des cours

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s’est prononcé, depuis Skikda, sur la rentrée universitaire 2020/2021. Concernant la reprise progressive des cours pour l’année universitaire 2020/2021, prévue pour septembre prochain, le ministre a indiqué que la date « sera laissée à l’appréciation des recteurs qui devront prendre en considération la situation épidémiologique dans chaque wilaya et chaque région ». « Un protocole pour la reprise progressive des cours universitaires a été mis en place en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière », a précisé le ministre Il a rappelé toutefois que la rentrée universitaire « a été fixée au 23 août prochain, tandis que les cours devraient reprendre progressivement au gré de l’évolution de l’épidémie du coronavirus ». Par ailleurs, Abdelbaki Benziane, a appelé, lors d’une autre visite effectuée à Constantine, à privilégier le système d’enseignement à distance à la reprise des cours universitaires « selon les priorités et suivant l’évolution de la situation sanitaire dans chaque wilaya ». Le ministre a, en effet, appelé à « asseoir toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cette formule d’enseignement en cette conjoncture exceptionnelle pour prévenir la propagation de la Covid-19 », soulignant que « pour les activités pédagogiques nécessitant la présence des étudiants, les encadreurs doivent prévoir une série de mesures préventives basées essentiellement sur la prudence et la distanciation physique ».