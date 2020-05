ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le ministre Chitour s’exprime sur les diplômés universitaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, s’est exprimé à Alger sur la situation des diplômés universitaires. Le ministre a indiqué que l’Etat « ne peut pas garantir un emploi mais à aider a en créer », rapporte l’agence officielle. S’exprimant à l’occasion de l’installation de deux commissions interministériels pour la relance du sport dans le milieu scolaire et universitaire, Chitour a déclaré : « Nous allons proposer à ce que les jeunes sportifs qui sortent de l’université puissent pouvoir accéder à leur propres entreprises. L’Etat ne peut pas tout faire ». Selon Chitour : « L’Etat ne peut pas garantir un emploi, mais il garantit l’aptitude de le créer ». Le ministre a insisté sur la nécessité de « retrouver le patriotisme économique à travers la contribution de chacun dans son domaine ». Tout en mettant en évidence l’importance de « mutualiser » les moyens des secteurs concernés, M. Chitour s’est engagé à « faire en sorte à que cette jeunesse donne le nouveau visage d’une Algérie nouvelle ». « Il faut aller vers une Algérie nouvelle qui est une société réconciliée avec elle-même », soulignant la nécessité de « donner à cette jeunesse les conditions pour rayonner et faire émerger l’élite ».