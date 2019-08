ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le ministère met en garde contre le virus « Sodinokibi »

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, alerte la famille universitaire sur un virus nommé “SODINOKIBI”qui cible les réseaux informatiques des institutions de l’État, indique, ce samedi 17 août, Ennahar Online. La Direction des réseaux et systèmes d’information et de communication universitaires a mis en garde les universités contre un virus « rançon », « “SODINOKIBI” qui crypte tous les fichiers du périphérique piraté, où il modifie le nom des fichiers et leur contenu. Ces fichiers piratés ne peuvent être ouverts qu’en payant une rançon via la monnaie virtuelle Bitcoin. Dans un communiqué rendu public, le MERS appelle les usagers de l’Internet à éviter de télécharger des liens suspects et non identifiés.