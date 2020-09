ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le MERS fixe au 19 septembre la reprise des cours

La reprise des cours dans les principales universités du pays se fera du 19 septembre, a indiqué un communiqué du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MERS), précisant qu’elle se fera «de manière progressive». Le MERS explique que les étudiants «rejoindront les établissements d’enseignement supérieur par groupes pour assurer la distanciation sociale et autres mesures du protocole sanitaire», souligne-t-il dans son communiqué. Dans le même contexte, le ministère fait, également, savoir, que pour les écoles supérieures et les écoles supérieures des enseignants, les étudiants pourront, à partir de ce mercredi 02 septembre, rejoindre leurs campus aux fins de leur évaluation.