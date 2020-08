ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : La reprise universitaire est prévue pour le 23 août

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé que la date officielle de la reprise universitaire et de la reprise des enseignements à distance est prévue pour le 23 août prochain. En effet, le premier responsable du secteur de l’enseignement supérieur en Algérie, Monsieur Abdelbaki Benziane, a annoncé ce matin sur sa page Facebook officielle, que le 23 août prochain était la date officielle de la reprise universitaire et de la reprise des enseignements à distance. Le Ministre a également souligné que la date des enseignements présentiels sera communiquée prochainement par les établissements universitaires, et dépendra de l’évolution de la situation sanitaire dans chaque wilaya. À la fin, le Ministre Benziane a rappelé que la priorité du Ministère de l’Enseignement Supérieur est de préserver la santé des étudiants, des enseignants et de tout le personnel de l’université, en cette période exceptionnelle de pandémie.