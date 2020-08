ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : La reprise des cours reportée

Dans une note adressée, dimanche, à toutes les universités, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MERS) enjoint ces dernières à surseoir à l’instruction portant sur la reprise des cours le 23 août, telle que décidée initialement. Le MERS explique que toutes les dispositions et protocoles arrêtés à cet effet ne seront appliqués qu’après «appréciation et accord du Président de la République ou du Premier ministre». Toutefois, le premier responsable du secteur, Abdelbaki Benziane, a précisé, lundi sur sa page facebook que les étudiants en DEMS n’étaient pas concernés par cette mesure et, de ce fait, pouvaient suivre leur programmes. Pour rappel, le Premier ministre a présidé samedi passé un Conseil interministériel consacré à la question et plus singulièrement aux préparatifs des examens du Baccalauréat et du BEM, selon un communiqué des services du Premier ministre. Ont assisté à ce Conseil interministériel, les ministres en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l'Enseignement professionnels ainsi que les ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Habitat. Ont pris part également aux travaux de ce conseil, les présidents des conférences des universités des régions centre, Est et Ouest, précise le communiqué. Le Conseil a entendu des exposés des ministres, respectivement, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l'Enseignement professionnels concernant les préparatifs pour la prochaine rentrée 2020-2021.Il a également entendu une communication du ministre de l'Education nationale sur les préparatifs des examens du Baccalauréat et du BEM.