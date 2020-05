ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : La date de la reprise des cours fixée

Dans une note envoyée aux Directeurs de Conférences Régionales ainsi qu’aux Recteurs des établissements universitaires, le ministère de l’enseignement supérieur a évoqué une éventuelle reprise des cours et des conférences, pour la troisième semaine du mois d’août. « Dans tous les cas, notamment la possibilité de la reprise des activités pédagogiques pour la troisième semaine du mois d’août 2020, l’année universitaire 2019/2020 doit être achevée au plus tard vers la fin d’octobre 2020 », lit-on dans la note. En outre, le ministère rappelle que « les soutenances ainsi que les mémoires de fin d’étude doivent être programmées au plus tard entre le mois de juin et le mois de septembre 2020 ». Les thèses de Doctorat, « peuvent être programmées quand c’est nécessaire, tout en prenant en considération les mesures préventives et les mesures barrières », ajoute le ministère. Par ailleurs, le ministre Chems Eddine Chitour, a demandé d’inciter les étudiants à présenter leurs mémoires de fin d’études, ainsi que les résumés de leurs travaux en anglais, car il s’agit d’une première étape avant de généraliser le processus.