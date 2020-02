ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : L’université algérienne dotée d’un statut particulier

Lors d’une rencontre de concertation avec les recteurs des universités du pays, ce lundi à Alger, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a indiqué que l’université algérienne sera bientôt dotée d’un statut particulier. « L’université sera bientôt dotée d’un statut particulier consolidant les valeurs scientifiques et consacrant l’indépendance de l’acte pédagogique », a-t-il fait savoir, affirmant que « l’université deviendra un espace de savoir où la concurrence saine entre les établissements universitaires sera une réalité palpable, et au sein desquels les chercheurs pourront créer des entreprises à caractère économique ». « Les efforts doivent être axés sur la pédagogie à travers le renforcement des normes scientifiques et de la rigueur, ces deux facteurs étant les principaux critères en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique », a expliqué le ministre. Renforcer le rôle de l’université au sein de la société et lui permettre de capter des ressources particulières lui permettant de devenir progressivement un levier important en matière de formation.