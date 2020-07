ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-INDUSTRIE : Conventions de création de pôles technologiques

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, en compagnie du ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, présidera ce lundi à Alger une cérémonie de signature de protocoles de conventions relatives à la création de pôles technologiques en coopération avec le secteur de l'industrie, a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. La cérémonie de signature se tiendra en présence de plusieurs membres du gouvernement au siège du ministère de l'Enseignement supérieur, précise la même source. "La création d'un pôle technologique repose sur une dynamique d'innovation basée sur la mise en forme d'un réseau afin de favoriser la circulation des idées, l'échange de compétences, l'accès et la pratique des nouvelles technologies au plus grand nombre d'acteurs locaux", explique la même source. Pour le ministère, la politique des pôles technologiques permet aussi de "renforcer" la compétitivité de l'économie nationale et "développe" également la croissance et l'emploi, de même qu'elle "encourage" le partenariat entre les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et les agences ou les organismes de recherche.