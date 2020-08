ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Examen de la coopération avec les Emirats arabes unis

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné, à Alger, avec l’ambassadeur de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment à travers l’échange d’expériences et d’expertises et la réactivation des accords de jumelage. Les entretiens entre les deux parties "ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique où les relations de coopération entre les deux pays ne sont pas au niveau des aspirations des deux peuples frères", indique le ministère dans un communiqué. A ce propos, les deux parties ont convenu de "réactiver et réactualiser les onze (11) accords de jumelage", d’encourager l’échange de visites des gestionnaires et enseignants-chercheurs et d’œuvrer à la mise en place de projets et de programmes communs de recherche en vue de parvenir à des résultats concrets et mutuellement bénéfiques de cette coopération".