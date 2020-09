ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Vers le renforcement des capacités du réseau national

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis l'accent, à Alger, sur la coordination entre les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Poste pour le renforcement du réseau national d'enseignement et de recherche (ARN) tout en l'adaptant aux systèmes d'enseignement internationaux en vue de répondre aux nouveaux besoins émergents de la conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie. "Cette rencontre fait suite aux différentes réunions organisées au niveau du ministère de la Poste et de l'Enseignement supérieur en vue du renforcement et de l'extension du réseau s'enseignement et de recherche (ARN), de mettre l'université algérienne au diapason des systèmes d'enseignement supérieur internationaux et de répondre aux nouveau besoins apparus durant cette période particulière de la pandémie", a précisé M. Benziane lors d'une rencontre avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah. L'ARN étant le socle et l'infrastructure de base indispensables à la transformation numérique de notre secteur, "il supporte l'ensemble des services pédagogiques, scientifiques, de recherche et administratifs", a mis en avant le ministre de l'Enseignement supérieur.