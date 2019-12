ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : De nouvelles mesures en prévision des examens du 1er semestre

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’ annoncer de nouvelles mesures en prévision des examens du premier semestre de l’année universitaire en cours, prévus à partir du 7 janvier prochain. Parmi les mesures citées dans une nouvelle circulaire, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exigé des enseignants d’introduire les notes d’examens des étudiants sur la plateforme numérique Progress. Le ministère a sommé aussi les enseignants d’organiser des séances obligatoires pour permettre aux étudiants de consulter leurs notes, la correction type et le barème de notation. L’administration est aussi tenue de garder les copies d’examens, durant toute la période fixée par les textes réglementaires. La plateforme Progress « permet aussi la gestion de l’orientation des nouveaux bacheliers, le transfert, l’emploi du temps, la charge horaire des enseignants, les délibérations, la gestion des salles, du maintien et tracé de l’historique et parcours des étudiants», indique le Ministère dans cette circulaire.