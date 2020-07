ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 599 maîtres de conférences promus au grade de Professeur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a fait état, à Alger, de la promotion de 599 maîtres de conférences de classe A au grade de Professeur sur un total de 740 candidats toutes spécialités confondues, soit un taux de 80,94%. "Sur un total de 740 candidats, toutes spécialités confondues, pour cette session, et après examen minutieux des dossiers au niveau des sous-commissions dans toutes les spécialités, 599 maîtres de conférences classe A ont été promus au grade de Professeur, soit un taux de 80,94% ", a indiqué le ministre lors de l’annonce des résultats de la 43e session de la Commission Universitaire Nationale (CUN-43), déplorant le report de cette 43e session, prévue initialement en janvier, jusqu’à la semaine dernière, en raison de la situation sanitaire. Ainsi, le nombre global des professeurs s’élèvera à 7.635 à 8.234, a-t-il précisé. Détaillant les résultats de cette session par branches de spécialité, le ministre a cité 118 admis sur un total de 163 candidats (72, 39%) pour la branche technologie, 64 admis sur un total de 75 candidats (85,33%) pour les sciences exactes, 65 admis sur un total de 80 candidats (81,25%) pour les sciences de la nature et de la vie, en sus de 66 admis sur un total de 85 candidats (77,64%) pour les sciences économiques et commerciales. Pour les sciences sociales et humaines, il a évoqué 168 admis sur un total de 198 candidats (84,84%), contre 59 admis sur un total de 69 candidats pour la branche des Lettres et langues étrangères (85,50%) et 59 admis sur 70 candidats (84,28%) pour les sciences économiques et commerciales. Le ministre a annoncé l’ouverture de la 44 CUN à la fin novembre 2020 et de la 45 CUN à la fin juin 2021, soulignant que le traitement des dossiers se fera à partir de novembre prochain à travers une plateforme numérique.