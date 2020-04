ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL A BATNA : Prévision de production de 140 000 bavettes médicales

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna prévoit la production de 140.000 bavettes médicales et 2.600 combinaisons de protection destinées au corps médical pour conforter les efforts déployés localement dans la lutte contre la propagation du Covid-19, a indiqué, mardi le directeur de wilaya, Saâd Ferahta. A ce jour, plus de 13.000 bavettes médicales et 340 combinaisons de protection ont été confectionnées selon les normes requises, a-t-il déclaré à l’APS, précisant que ces articles ont été mis à la disposition de la commission de wilaya de vigilance et de suivi de la crise. Ces articles de protection sont confectionnés dans 20 ateliers ouverts à travers 15 centres de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya, a fait savoir le même responsable. Cette initiative de solidarité à laquelle ont contribué des bienfaiteurs en assurant la matière première, a connu un engouement remarquable de la part des employés de ce secteur depuis son lancement, il y a 2 semaines avec 3 ateliers ouverts dans un premier temps dans un centre de la formation professionnelle du chef lieu de wilaya, a-t-on ajouté. Une opération de production de gel hydro- alcoolique à l’Institut spécialisé du même secteur, situé sur la route de Tazoult dans la ville de Batna sera lancée "dans les prochaines jours", selon M. Ferahta.