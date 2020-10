ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Reprise des cours le 3 novembre

Bien que la reprise des cours du cycle primaire était censée avoir lieu ce 02 novembre 2020, cette dernière a été dans l’obligatoire d’être reportée encore une fois, et pour cause, l’un des grands rendez-vous pour les Algériens et la nouvelle Algérie. Ainsi, et après huit (08) mois de vacances imposées par le contexte actuel, les élèves de primaire retourneront en classes une deuxième fois ce mardi, 03 novembre 2020. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le quotidien généraliste Ennahar dans son édition de 29 octobre 2020. Afin d’apporter plusieurs précisions et justifier cette décision, le département de Mohamed Ouadjouat a bien tenu à tenir part la citoyenneté de la raison du report. Selon ses justifications, ladite décision a été prise pour des raisons sanitaires et pour assurer une rentrée sécurisée et apaisée. Ainsi, la rentrée scolaire a été reportée pour stériliser les écoles avant le deuxième retour des apprenants. Puisque, le référendum aura bien lieu ce 01 novembre. Et, comme chaque année, les écoles vont être transformées pour des bureaux de vote. Chose qui aura certainement des risques sur la santé de la petite enfance et même sur la santé du personnel éducatif s’ils rentreront le jour qui suit ce rendez-vous. C’est pour cette raison, que la journée du 02 novembre va être spécialement consacrée à la stérilisation et la désinfestation des classes. La même source a indiqué que les directeurs, inspecteurs ont été informés par ce report hier, mercredi 28 novembre.