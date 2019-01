ENSEIGNEMENT POUR ADULTES : L’analphabétisme recule à moins de 10%

Le taux d'analphabétisme a reculé à 9,44 % en Algérie, selon les dernières estimations de l’Office national d’Alphabétisation et d’Enseignement pour adultes (ONAEA) publiées à la veille de la journée arabe d'alphabétisation célébrée le 8 janvier de chaque année. L'Algérie veille à poursuivre la lutte contre le fléau d'analphabétisme pour permettre à tous les citoyens d'exercer leurs droits politiques et socioéconomiques et adopter les nouvelles approches internationales pour construire une société viable", a souligné l'office, précisant que le taux d'analphabétisme avait baissé à 9,44 %."La stratégie nationale d'alphabétisation mise en œuvre depuis 2007 en collaboration avec les partenaires officiels et la société civile et qui a permis de réaliser plusieurs objectifs a été reconduite", a fait savoir l'ONAEA, précisant que 4.071.704 apprenants avaient été inscrits depuis le lancement de cette stratégie. Durant l'année scolaire 2017-2018, un total de 422.389 apprenants, majoritairement des femmes, ont été inscrits dans les centres de l'office, a indiqué la même source, précisant que les instances compétentes avaient procédé à la création de neuf (09) centres d`alphabétisation et de préapprentissage professionnel pour femmes et jeunes filles et au lancement du projet de "la modernisation des programmes d’alphabétisation destinés à la femme rurale" dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de partenariat entre l'Algérie et l'Union Européenne arabe d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes depuis 1970, année de la création de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).