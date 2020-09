ENSEIGNEMENT MOYEN : Les résultats de l’examen du BEM dévoilés

Le ministère de l'Education a rendu public jeudi en début d'après-midi, les résultats du BEM, qui sont visibles depuis au moins une heure sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) https://bem.onec.dz et celui de l'Organisation des parents d'élèves. Le ministère, conformément l'usage, a fait savoir que le taux d'admission était de 90,06% sur l'ensemble des candidats scolarisés, largement en hausse par rapport à l'année dernière où il était de 66,723%. Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a annoncé dans la soirée que le taux de passage des élèves inscrits en 4e AM au titre de l’année scolaire 2019/2020 en 1ère année secondaire (AS) était de 90,61%. Ce taux représente le nombre total des élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9 sur 20 durant les deux premiers semestres de l’année écoulée et ceux admis après l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM), session septembre 2020. Le ministère a expliqué, dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’APS, que les résultats de l’examen du BEM sont annoncés ce jeudi à partir de 14h sur le site de l’ONEC (Office nationale des examens et concours) : https://bem.onec.dz accessible aussi bien pour les candidats scolarisés que libres ainsi que sur l’espace réservé aux parents : https://tharwa.education.gov.dz Les candidats pourront également consulter les résultats au niveau des établissements scolaires qui afficheront, dans la même journée et à la même heure, les listes des lauréats admis en 1ère AS. Sur un total de 645.798 inscrits à cette session « facultative », un total de 699.379 candidats s’étaient présentés à l’examen du BEM, qui s’est déroulé du 7 au 9 septembre passé, répartis sur 2556 centres de déroulement et supervisés par 163.900 encadreurs, contre 23.581 candidats libres.