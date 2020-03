ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT : Le ministre de l'Education évoque les mesures adoptées

La relance de la commission mixte entre le ministère de l'Education nationale et le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) a été évoquée lors d'une rencontre entre le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout, et le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, ayant porté sur les mesures particulières relatives à la situation de l'enseignement de tamazight, indique mardi un communiqué du HCA. M.Ouadjaout a reçu une délégation du HCA conduite par M. Assad, "en vue de relancer la commission mixte entre les deux institutions et de discuter des mesures particulières relatives à la situation de l'enseignement de tamazight dans toutes ses variétés, à son amélioration et sa prise en charge effective en synergie MEN/HCA selon un plan national consensuel allant dans l'optique du plan du gouvernement récemment adopté", précise le communiqué. Lors de cette première rencontre, qui a eu lundi, les échanges ont porté sur "tous les aspects du dossier de l'enseignement de tamazight depuis son introduction dans le système éducatif en 1995". M.Assad a fait une synthèse sur son évolution, dans laquelle il a soulevé "les difficultés administratives, pédagogiques et morales qui perturbent le bon fonctionnement de l'enseignement de tamazight, notamment dans les nouvelles wilayas où il a été introduit et a plaidé pour la nécessité de la relance de la commission mixte, cadre idoine pour un meilleur suivi et une meilleure prise en charge", souligne la même source. Le ministre, "dans les limites de ses attributions constitutionnelles, notamment celles relatives à la prise en charge pédagogique de la langue amazighe dans toutes ses variantes, et compte tenu des difficultés actuelles liées à l'aménagement, l'enseignement et au développement de cette langue nationale et officielle, a exprimé son accord de principe".