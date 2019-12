ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE A L’UNIVERSITE DE TIARET : Les professeurs exigent le recours aux technologies avancées

En présence de plusieurs professeurs et maîtres-assistants, venus de plusieurs wilayas du pays, à l'exemple des universités de Mostaganem et Blida, les présents ont mis l'accent sur la nécessité, voire, l'urgence de bien exploiter tous les sites ayant des liens, avec l'apprentissage avancé de la langue arabe. En ce sens, Mme Nacira Soualeh, présidente du conseil de cette journée d’étude et animatrice, a déclaré que tous les outils performants de communication, doivent être "explorés", en vue d'une sauvegarde immunisante de cette langue et qu'il est temps de mettre en valeur, les techniques nouvelles visant la valorisation scientifique de la langue arabe et la création d'un nouveau dictionnaire, répertoriant les éléments de la langue arabe, étant devenue une exigence. De son coté, le directeur de l'annexe universitaire de Ksar-Chellala, Mr Ouarab Boubakr, évaluant cette rencontre, a émis des signes de satisfaction et a sollicité les étudiants ainsi que tous ceux intéressés par la recherche scientifique de se rapprocher de ses services, pour d'amples informations. Le recteur de l'université, Doc Mimouni, pour sa part, a rappelé que le projet de réalisation de la cité"500 lits" et 1.000 places pédagogiques est en cours et connait un taux d'avancement consistant et dans ce sens, le nouveau statut administratif de la ville de K'sar-Chellala, serait d'un impact salutaire pour faire avancer le développement économique, si l'on sait que l'université, serait de par sa vocation essentielle, un leitmotiv d'un développement durable.