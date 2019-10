ENSEIGNEMENT CORANIQUE EN ALGERIE : Près d'un million de personnes inscrites

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a fait état, mardi à Alger, de près d'un million de personnes qui suivent un enseignement coranique en Algérie. Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite sur le terrain dans la wilaya d'Alger où il a procédé à l'inauguration de trois écoles coraniques, à l'occasion de la rentrée annuelle de l'enseignement coranique, M. Belmehdi a précisé "qu'entre 900.000 et un million de personnes suivent l'enseignement coranique, à travers tout le pays". Le ministre a souligné que l'Etat "veille à développer et doter l'enseignement coranique, des moyens matériels et moraux nécessaires, et ce parallèlement à l'enseignement général en Algérie". Lors de cette visite, M. Belmehdi a procédé à l'inauguration de l'école coranique Mohamed Lakhal Chourafa dans la circonscription administrative de Draria dont la capacité d'accueil est de 450 élèves. Dans la commune de Baba Hassen relevant de la même circonscription administrative, le ministre a inauguré l'école coranique Abdelhamid Ben Badis qui dispose de 500 places, d'une salle de récitation traditionnelle, d'une bibliothèque et de bureaux administratifs. La dernière station de cette visite a été la commune de Bab Ezzouar relevant de la circonscription administrative de Dar El Beida où le ministre a inauguré la Mosquée Salmane el Farisi et une classe d'enseignement coranique.