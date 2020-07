ENSABLEMENT DU PORT DE PECHE DE SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM) : La société ALDIPH lance des travaux expérimentaux

Suite à l'intervention du wali de Mostaganem M. Abdesamie Saidoun auprès des hautes autorités du pays, dans le but de trouver une solution au problème de l’ensablement à l’entrée (la passe) et à l’intérieur du port de Sidi Lakhdar , des travaux expérimentaux ont été lancés jeudi dernier par la société « ALDIPH » spécialisée dans ce genre de travaux maritimes, sous la supervision et la contribution de l’entreprise de gestion des ports et abris de pêche. Avec la présence de plus en plus de chalutiers, sardiniers et autres embarcations dans ce port, il est devenu nécessaire de garantir des accostages profonds et sûrs. A noter que cette infrastructure portuaire, dont les travaux ont débuté en 1997, a été inaugurée en 2014 et mise en exploitation une année après. Elle est censée accueillir en plus des bateaux de plaisance, près de 200 embarcations entre chalutiers, sardiniers et petits métiers avec la création de 2388 emplois pour une production halieutique de 3000 tonnes/an.