ENSABLEMENT DES PORTS A MOSTAGANEM : Des pêcheurs de Sidi Lakhdar interpellent les autorités

Une réunion en réponse à la demande des pécheurs confrontés à la contrainte de l’ensablement entravant leur activité s’est tenue en fin de semaine passée à Mostaganem. Après avoir pris connaissance des problèmes exposés par les pêcheurs, le directeur général des ports de pêche s'engage à trouver une solution détaillée pour extraire le sable et permettre aux pêcheurs de mener leurs activités dans les meilleures conditions. Il est à noter que cette réunion a été présidée par le wali de la wilaya de Mostaganem, Abdesamie Saidoun, en présence du directeur général des ports de pêche maritime, du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Mostaganem, du directeur des travaux publics, du directeur des transports, du directeur de l’entreprise de gestion du port de pêche de la wilaya, du président de la chambre de pêche maritime de la wilaya, et des représentants des pêcheurs du port de pêche de Sidi Lakhdar.