ENREGISTREMENT D’UN RENDEMENT DE 240 QUINTAUX PAR HECTARE : Début de récolte de la pomme de terre à Mostaganem

La Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem, a enregistré dans le plan de production, une superficie de 3657 ha en pomme de terre d’arrière saison. En effet, la superficie récoltée est de 72 ha ces jours- ci avec une production de 18000 q, soit un rendement de 240q/ha a-t-on indiqué. Les pluies qui se sont abattues dans la région, ont retardé un temps soit peu la récolte de la patate d’arrière saison par le fait que le sol est boueux ne permettant pas aux ouvriers de récolter ce produit très prisé par les consommateurs. Ces derniers ne consomment que de la pomme de terre déstockée laquelle est cédée entre 25 et 30 da le kilo, dont la valeur alimentaire laisse à désirer. Selon la même source, les quantités de pommes de terre récoltées pourront approvisionner diverses régions de la wilaya et les régions voisines et même le reste des wilayas du pays, la wilaya de Mostaganem est considérée comme l'un des principaux fournisseurs de ce légume, en plus de la wilaya d’El Oued. Cette quantité contribuera à la régulation du marché et assurera la disponibilité du produit et la stabilité des prix pour se maintenir à une limite raisonnable durant ce mois sacré et la prochaine saison estivale .