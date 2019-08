ENQUETE SUR LES PROMOTEURS IMMOBILIERS D’ORAN : Plus de 60 000 milliards de crédits détournés

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale ont procédé à l'ouverture d'une enquête sur les promoteurs immobiliers d’Oran ayant bénéficié des assiettes de terrains stratégiques mais aussi de crédits bancaires dépassant les 600 milliards de DA, apprend-on de bonnes sources. Ces promoteurs immobiliers sont, des plus connus sur la place d’Oran. Ces promoteurs immobiliers, qui se sont enrichis, en bénéficiant de crédits bancaires de sommes incroyables, après avoir présenté une estimation démesurée de leurs projets, ne seront pas épargnés par la justice souveraine. Ces promoteurs qui ont fait de fausses déclarations au fisc, quant au prix de ventes de leurs logements, seront rattrapés par leur cupidité à gagner encore et encore plus d’argent et qu’importe la souffrance du citoyen voulant être décemment logé. Un logement vendu à raison de 160.000 et même 180.000 DA le M², n’est déclaré que pour 100.000 ou 110.000 DA le M2. Le tour est venu aux promoteurs immobiliers de rendre des comptes.